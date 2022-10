Über die Linie seiner Partei in der Atomkraftdebatte sagte der SPD-Chef, diese sei immer klar gewesen: "Wir wollen raus aus der Atomenergie." Man sei stolz, den Ausstieg beschlossen zu haben. In der jetzigen Situation müsse man aber auch pragmatisch entscheiden. "Rote Linien haben wir nie definiert. Das ist natürlich nicht so spektakulär wie die Laufzeitverlängerung oder den sofortigen Ausstieg zu fordern. In einer Krise ist der Weg der Vernunft vielleicht nicht der lauteste, aber der sinnvollste", sagte Klingbeil.

Nach dem Scheitern der tagelangen Bemühungen um einen Kompromiss im Atom-Streit vor allem zwischen Grünen und FDP hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Er wies die zuständigen Minister an, Gesetzesvorschläge zu machen, damit die drei Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland über das Jahresende hinaus bis zum 15. April 2023 weiterlaufen können./kli/DP/zb