Wirtschaft Pilotenstreik bei Eurowings geht in den dritten Tag

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Pilotenstreik bei der Fluggesellschaft Eurowings ist am Mittwoch in den dritten und letzten Tag gegangen. Eurowings erwartet, dass erneut etwa die Hälfte aller Flüge wegen der Arbeitsniederlegungen ausfallen wird.



Besonders viele Ausfälle gibt es am Mittwoch unter anderem in Hamburg, wo noch mehr Flüge als an den Vortagen gestrichen werden. Betroffen von dem Streikaufruf sind Flüge von Eurowings Deutschland, nicht die von Eurowings Europe sowie Eurowings Discover. Die Fluggesellschaft fordert die Fluggäste weiterhin auf, sich fortlaufend über den Status ihres Fluges zu informieren.