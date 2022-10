Die zögerliche Haltung der japanischen Notenbank hat sich in den letzten Monaten und insbesondere in 2022 in einer eklatanten Schwäche gegenüber dem US-Dollar und Anderen gezeigt, in diesem Zeitraum stieg der Wert des Dollars gegenüber dem Yen um 29 Prozent auf 149,3890 JPY an. Zwar wurde an den Verlaufshochs aus August 1998 um 147,6700 JPY mit einer kurzen Zwangspause aufgrund eines dort verlaufenden Wiederstandes gerechnet, diese Hürde scheinen Bullen allerdings einfach zu überrennen und könnten dadurch am Ende dieser Woche die Weiche für eine Trendfortsetzung setzen.

Intervention verpufft

Die Maßnahmen der japanischen Notenbank scheinen angesichts der fortlaufenden Abwertung des Yen schlichtweg zu verpuffen, nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 147,6700 JPY könnten das nächste rechnerische Kursziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement verlaufend bei 164,8900 JPY aktivieren. Vorrangig sollten sich weiterhin lang positionierte Investoren jedoch jetzt besser absichern, denkbar wäre ein Stopp um 145,00 JPY. Aber auch ein Neueinstieg in Long-Positionen wäre denkbar, unterliegt aber deutlich höheren Risiken aufgrund potenzieller Interventionen seitens der japanischen Notenbank. Eine längere Konsolidierung dürfte aber erst unterhalb von 142,9190 JPY starten.