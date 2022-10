NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess mit "Neutral" und einem Kursziel von 40 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Spezialchemiekonzern habe sich in den vergangenen Jahren weitreichend umstrukturiert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In vollem Umfang wirke sich dies aber noch nicht aus. Nach der branchenweiten Kursschwäche in diesem Jahr sieht er aktuell anderswo im Sektor bessere Chancen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 00:15 / BST

Die Lanxess Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 34,79EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 40 Euro