JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet nach einem operativen Zwischenbericht von 270 auf 260 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Sommergeschäft des Billigfliegers sei erwartungsgemäß gut ausgefallen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein anhaltend negatives Votum begründete er unter anderem mit seinen Bedenken, dass die Briten nicht in der Lage sein könnten, den höheren Kostendruck durch steigende Renditen auszugleichen. Dies gelte unter dem Umstand einer vielleicht schwächeren Verbrauchernachfrage./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 18:31 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 3,775EUR an der Börse Tradegate.