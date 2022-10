Die Inflation von 10,1 Prozent ist der höchste Stand seit Beginn der Erfassung im Jahr 1997. Laut einer Rückrechnung des ONS war die Teuerung zuletzt im Jahr 1982 höher gewesen, also vor 40 Jahren. Das Statistikamt erklärte den Anstieg der Inflation im September vor allem mit anziehenden Lebensmittelpreisen.

LONDON (dpa-AFX) - Die Inflation in Großbritannien hat von bereits sehr hohem Niveau aus wieder zugelegt. Im September stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat war die Teuerung auf 9,9 Prozent zurückgegangen, nachdem sie im Juli bereits den Wert von 10,1 Prozent erreicht hatte.

