Aber immerhin wurde der bereits im Juli erreichte Hochpunkt der Inflation von 10,1 Prozent nicht überschritten. Die Zahlen aus dem Vereinigten Königreich sind damit zwar kein wirklicher Stimmungsaufheller, aber die Hoffnung bleibt, dass die dynamischen Anstiege in den Teuerungsraten erst einmal vorbei sind.

Diese Hoffnung trägt die Börsen derzeit und auch den Deutschen Aktienindex über das in der ersten Oktoberwoche erreichte Hoch. Damit ist aus technischer Sicht der Zeitpunkt gekommen, einen Boden im DAX auszurufen. Dieser bleibt solange intakt, wie der Markt über 12.675 Punkten notiert. Das Tief dieses Bodens wurde saisonal typisch am Tag der Deutschen Einheit gefunden. Seither ist der Index um über 1.100 Punkte gestiegen. Die starke Erholung in so kurzer Zeit ist ein gutes Zeichen. Ein echtes Tief endet immer mit einem starken Gegenimpuls.