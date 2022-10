Vanadium Resources startet mit zwei Meilensteinen in das letzte Quartal des Jahres. Das Unternehmen hat zum einen seine mit Spannung erwartete definitive Machbarkeitsstudie für sein Steelpoortdrift-Vanadiumprojekt in Südafrika vorgelegt. Zum anderen konnten die Australier das Vorkommen im Rahmen der aktualisierten Ressourcenschätzung weiter vergrößern. Nun dürfte die Entscheidung für den Minenbau fallen.

Vanadium Resources nähert sich mit Riesenschritten dem Bau der geplanten Mine auf dem Steelpoortdrift-Vanadiumprojekt in Südafrika. Die Australier legten nun die endgültige Machbarkeitsstudie, die sogenante definitive Feasibility Study (DFS), für das Projekt vor. Demnach bestätigt diese DFS das Potenzial von Steelpoortdrift, zu einem kostengünstigen Vanadiumproduzenten zu machen. Der Net Present Value (NPV) kommt auf 1,212 Mrd. US-Dollar für das gesamte Projekt. Insgesamt soll dort vorerst über 25 Jahre ein jährlicher Free Cashflow von 152 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden. Der IRR nach Steuern beträgt somit sehr gute 42 Prozent. Die Investitionskosten in Höhe von 211 Mio. US-Dollar können somit binnen 27 Monate zurückverdient werden. Das sind hervorragende Kennzahlen für die Mining-Branche. Noch dazu kann die Lebensdauer der Mine deutlich um zusätzliche 67 Jahre verlängert werden. Sobald die Mine läuft, soll zudem eine Erweiterungsinvestition über 188 Mio. US-Dollar in den Jahren drei bis fünf durchgeführt werden, die das Unternehmen aus dem freien Cashflow finanzieren will.

Vanadium Resources plant für die Mine mit einem Konzentrator und will einen konventionellen Salz-Röst-Laugungsprozesses nutzen. Die Testarbeiten an der Pilotanlage ergaben eine durchschnittliche Gesamtausbeute bis zum endgültigem von 82,4 Prozent. In der Finanzrechnung der DFS sind aber weitere Einnahmen nicht berücksichtigt worden. So dürften Beiprodukte wie Titandioxid und andere Rohstoffe zusätzliche Umsätze ermöglichen. Bei den Kosten werden sowohl die technischen Vorteile des größten, in Entwicklung befindlichen Vanadium-Vorkommens der Welt deutlich. So plant Vanadium Resources mit einem OPEX von 3,24 US-Dollar je Pfund. Der aktuelle Marktpreis in Europa liegt mit 7,20 US-Dollar deutlich darüber. Nicht zuletzt wird auch hier auf einen möglichst kleinen CO2-Fußabdruck gesetzt. So soll ein Solarkraftwerk für eine Reduktion schädlicher Emissionen von 34 Prozent sorgen.