Sowohl Moderna als auch Biontech verfügen dank hoher Erlöse aus dem Covid-Impfstoff-Geschäft über enormen finanziellen Spielraum, um die Forschung auszubauen. So addierten sich bei Biontech zur Jahresmitte die Finanzreserven in Gestalt von liquiden Mitteln und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf fast 20 Milliarden Euro. Neben den immer noch beträchtlichen Einnahmen aus der Schutzimpfung gegen das Corona-Virus in den kommenden Jahren kann Moderna auch auf Erfolge in der Krebstherapie vorweisen. Hier ist einiges in der Produktpipeline. Das Unternehmen nutzt diese Ressourcen, um ein breites Programm an Neuentwicklungen sowohl im Impfstoffbereich als auch in der Onkologie voranzutreiben.

Moderna ist seit Dezember 2018 an der Börse notiert und hat dank Coronapandemie eine beachtliche Aufwärtssequenz ausgebildet. Am Freitag, den 21 Februar 2020 notierte die Aktie noch bei 18,55 US-Dollar. Am Dienstag, den 10. August 2021 stand der Kurs bereits auf 497,49 US-Dollar und markierte das All Time High. In der Spitze ergibt dies eine Steigerung um das 27-Fache. Diese Übertreibung wurde aber bis zum 9. März 2022 korrigiert. Ab dem 9. März wurde eine Seitwärtsrange mit der Unterstützung bei 123,30 US-Dollar etabliert, die immer noch intakt erscheint. Bis dato wurde diese Marke fünfmal getestet, aber nie signifikant unterschritten. An der oberen Begrenzung der Seitwärtsrange hat sich ein Widerstand bei 182,65 US-Dollar etabliert. Das Unternehmen ist jederzeit für einen Durchbruch im Bereich der Onkologie gut, was den Kurs wieder in lichte Höhen bringen könnte. Im Jahr 2021 wurde ein Rekordergebnis beim Gewinn pro Aktie von 29,10 US-Dollar eingefahren. Für 2022 ist ein Gewinn von 27,13 US-Dollar beabsichtigt, womit sich das erwartete KGV bei derzeitig 5,08 ergibt. Für 2024 ist ein Gewinn von 6,08 US-Dollar geplant, was das erwartete KGV auf aktuell 22,66 steigert.

Moderna Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: