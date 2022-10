RBC stuft VALEO auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Valeo vor der Sektor-Berichtssaison zum dritten Quartal von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mit Blick auf das abgelaufene Quartal favorisiert Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Premium-Autobauer und Nutzfahrzeughersteller. Vorsichtig positioniert er sich zu Massenherstellern und vor allem bei Reifenherstellern und Zulieferern./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 18:01 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 16,80EUR an der Börse Tradegate.