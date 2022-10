RBC stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B auf "Sector Perform" vor der Sektor-Berichtssaison zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 229 schwedischen Kronen belassen. Mit Blick auf das abgelaufene Quartal favorisiert Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Premium-Autobauer und Nutzfahrzeughersteller. Vorsichtig positioniert er sich zu Massenherstellern und vor allem bei Reifenherstellern und Zulieferern./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 18:01 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +4,14 % und einem Kurs von 16,16EUR an der Börse Tradegate.