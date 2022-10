LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 170 auf 235 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Kennziffern des Streaming-Dienstes zum dritten Quartal und der Ausblick auf das Schlussviertel seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Kannan Venkateshwar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jüngste Geschäftsentwicklung dürfte zudem einige der schlimmsten Szenarien entschärfen. Weiteres Aufwärtspotenzial der Aktie hänge aber an konkreteren Daten zu den Werbeeinnahmen und Erfolgen im Kampf gegen das Teilen von Zugängen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 03:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 04:10 / GMT

