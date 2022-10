Anlass der Studie: Sechsmonatsbericht 2022

Zusammenfassung:

Der Sechsmonatsbericht zeigte eine weitere starke Performance des Portfolios, und CR Capital ist auf einem guten Weg, unsere Gesamtjahresziele zu erreichen. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von fast EUR67 Mio., was den NAVPS zum Ende des ersten Halbjahres auf EUR75,50 ansteigen ließ (JE21: EUR59,40). Dank guter Fortschritte bei ihrer Pipeline trug Terrabau-Beteiligung wesentlich zum Ergebnis bei. Obwohl sich das Wohnungsbaugeschäft im wirtschaftlichen Abschwung als widerstandsfähig erwiesen hat, spiegelt die jüngste Schwäche der CRC-Aktie die Stimmung in der Immobilienbranche wider, die sich nach den sprunghaften Zinserhöhungen deutlich verschlechtert hat. Wir sehen in der CRC-Aktie einen guten Wert, aber die Anleger müssen geduldig sein, da außer der Entwicklung des makroökonomischen Umfelds keine klaren Katalysatoren am Horizont zu erkennen sind. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR53.



First Berlin Equity Research has published a research update on CR Capital AG (ISIN: DE000A2GS625). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 53.00 price target.



Abstract:

Six month reporting featured another strong performance from the portfolio and has CR Capital tracking towards our full year targets. The company recorded close to EUR67m in net income, which pushed NAVPS up to EUR75.5 at the end of H1 (YE21: EUR59.4). The Terrabau holding spurred earnings, thanks to good progress with its pipeline. Although home construction operations have remained resilient in the economic downturn, the recent weakness in CRC shares reflects sector sentiment that has fallen off a cliff in the wake of jumbo interest rate hikes. We see good value in CRC shares, but investors need to be patient with no clear catalysts on the horizon beyond evolution of the macro environment. Our rating remains Buy with a EUR53 target price.

