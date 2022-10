Die Aktienmärkte haben gestern ihre Rally fortgesetzt, aber vieles spricht dafür, dass diese Aktien-Rally nicht nachhaltig ist, solange die US-Notenbank Fed nicht umsteuert! Da wär etwa der weitere Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten - das erhöht den Stress für die Märkte. Hinzu kommt, dass die Bewegungen der Aktienmärkte eher korrektiv als impusliv wirken - was darauf hindeutet, dass ein echter Trendwechsel (noch?) nicht passiert ist. Dieser Trendwechsel aber kann nur dann passieren, wenn die US-Notenbank Fed einknickt. Und wann knickt die Fed ein? Wenn die Stabilität der Finanzmärkte noch ernsthafter gefährdet ist als es derzeit schon der Fall ist, sichtbar in den Turbulenzen am britischen Amleihemarkt mit der Gefahr des Kippens system-relevanter Pensionskassen..

Hinweise aus Video:

1. Richtige Energiekrise erst nächstes Jahr? Düstere Vorzeichen

2. Immobilienpreise fallen weiter – aktuelle Daten für deutschen Markt

Das Video "Wann kippt die Fed? Warum die Aktien-Rally nicht nachhaltig ist!" sehen Sie hier..