Intelligentes Cloud-Netzwerk von Huawei, führend in der digitalen Innovation

PARIS, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Huawei stellte die verbesserten Funktionen seiner intelligenten Cloud-Netzwerklösung auf der Veranstaltung „Intelligent Cloud-Network, Unleashing Digital Productivity" auf der HUAWEI CONNECT 2022 in Paris vor. Die Funktionen decken drei Hauptszenarien ab – Campus-Netzwerk (CloudCampus 3.0), Rechenzentrumsnetzwerk (CloudFabric 3.0) und Wide Area Network (CloudWAN 3.0) – und sind darauf ausgerichtet, den sich ändernden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Mit der fortschreitenden digitalen Transformation stellen Unternehmens-Services neue Anforderungen an Datenkommunikationsnetze. Erstens werden die Netzwerkverbindungen von Büro-Endgeräten auf Produktionsanlagen und IoT-Endgeräte ausgeweitet, was eine extrem hohe Bandbreite, eine extrem niedrige Latenzzeit und eine flächendeckende Netzwerkabdeckung erfordert. Zweitens verlagern Zweigstellen von Unternehmen ihre Daten allmählich in die Cloud, was effiziente Methoden für die Bereitstellung und den Betrieb von entsprechenden Netzwerken sowie schnelle Cloud-Verbindungsmöglichkeiten erfordert, um den Service für die Benutzer zu gewährleisten. Drittens müssen neue Services in großem Umfang eingeführt und häufig angepasst werden, so dass die Netzwerke flexibel, sicher und effizient sein müssen. Schließlich werden Videokonferenzen immer alltäglicher, was bedeutet, dass die Netzwerke eine deterministische Erfahrungssicherheit bieten müssen.