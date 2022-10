Umsätze der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland 2022 erstmals über 15 Milliarden Euro / Auswirkungen des aktuellen Krisengeschehens im Werbegeschäft spürbar

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Audio- und audiovisuelle Medien erreichen Tag für Tag einMillionenpublikum in Deutschland und werden intensiver denn je genutzt. Diesspiegelt sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung der Branche wider. DieGesamtumsätze der audiovisuellen Medien werden im laufenden Jahr voraussichtlichmit einem leichten Wachstum von 2,5 Prozent erstmals die15-Milliarden-Euro-Marke (Vorjahr: 14,8 Milliarden Euro) überschreiten. Hierzutragen insbesondere die Abo- und Werbeerlöse im Bereich der Audio- undVideo-Streamingangebote bei, während in der Radio- und TV-Werbung Auswirkungender angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage festzustellen sind. Für dieNetto-Werbeumsätze aller audiovisuellen Medien - Radio-, TV- und Werbung ingestreamten Audio- und Videoangeboten - erwartet der VAUNET im laufenden Jahreinen Rückgang von 2,2 Prozent. Von dieser negativen Entwicklung sind dasFernsehen mit einem voraussichtlichen Werbeumsatzrückgang von 6 Prozent und dasRadio von 3 Prozent betroffen. Gleichzeitig werden die Werbeumsätze imStreamingmarkt weiter zweistellig wachsen, aber die Rückgänge in der linearenWerbung nicht kompensieren. Dies ergibt sich aus der heute vom VAUNET, demSpitzenverband der privaten Medien, in Berlin vorgestellten Umsatzstatistik 2021sowie Prognose 2022 zum deutschen Medienmarkt.Frank Giersberg , Geschäftsführer des VAUNET: "Die aktuellen Umsatzzahlen derAudio- und audiovisuellen Medien belegen die hohe wirtschaftliche undgesellschaftliche Relevanz der Branche. Sie zeigen aber auch Abhängigkeiten vonder gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und lassen im Bereich derWerberefinanzierung Auswirkungen von Inflation und erwarteter Rezessionerkennen. In dieser Situation sind die privaten Medien mehr denn je auf einenregulatorisch fair ausbalancierteren Wettbewerb mit den beitragsfinanziertenAngeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie gegenüber globalenTech-Plattformen angewiesen. Unabhängig davon muss aktuell sichergestelltwerden, dass die Energieversorgung der Audio- und audiovisuellen Medien als Teilder kritischen Infrastruktur im Falle von Versorgungsengpässen mit hoherPriorität abgesichert wird."Prognose kumulierte Werbeumsätze 2022Die Audio- und audiovisuellen Werbeumsätze in Deutschland werden lautVAUNET-Prognose 2022 insgesamt 6,14 Milliarden Euro betragen - das entsprichteinem Rückgang von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Werbeumsätze im Radio und Audiostreaming 2022Für das Gesamtjahr 2022 prognostiziert der VAUNET für die Audiowerbung insgesamt