Seitdem die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) im Zuge ihrer seit Monaten andauernden Seitwärtsbewegung zwischen 50 Euro und 61 Euro am 11.10.22 bei 50,65 Euro den unteren Rand der Tradingrange angesteuert hat, geht es mit dem Aktienkurs wegen der gestiegenen Verkaufszahlen im dritten Quartal wieder deutlich nach oben.

In den neuesten Analysen bekräftigten Experten ihre Kaufempfehlungen für die Premium-Autobauer-Aktie und somit auch für die Mercedes-Benz-Aktie mit Kurszielen von bis zu 91 Euro (RBC Capital Markets). Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 57,80 Euro gehandelt wurde, in den nächsten Wochen die lange beibehaltene Handelsspanne nach oben hin verlassen und danach zumindest auf 63 Euro zulegen, wo sie zuletzt im Juni 2022 notierte, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.