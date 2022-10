Wirtschaft "Strompreisbremse" soll so ähnlich wie "Gaspreisbremse" laufen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Umsetzung der geplanten "Strompreisbremse" dürfte sehr komplex werden. Das zeigt eine Präsentation aus dem Bundeswirtschaftsministerium mit der Überschrift "Mögliche, vorläufige Optionen zur Umsetzung der EU-Beschlüsse", die der dts Nachrichtenagentur vorliegt.



Auf der "Entlastungsseite" wolle man sich "soweit möglich und sinnvoll" an Vorschlägen der Gaspreiskommission orientieren. So soll es ein "Grundkontingent auf Basis historischen Verbrauchs (Jahresverbrauchsprognose der VNB, Jahresarbeit letzter vollständigen 12-Monatszeitraum)" geben und die Auszahlung der Entlastung durch die Vertriebe erfolgen. Die genaue Ausgestaltung sei "in Klärung".