Schutz vor Inflation / IAC-Fondsmanager Martin Paulsen über Krisen und Auswege aus der Geldentwertung (FOTO)

Herr Paulsen, die IAC-Roadshow gab es zuletzt im Jahr 2019.

Lassen sich die Ausgangslagen damals und heute vergleichen?



Teilweise ja. Bei der grundsätzlichen Ausrichtung der Kapitalanlage hat sich

nicht viel geändert. Die Brisanz ist aber größer geworden, weil man jetzt die

Früchte der sehr ausufernden Geldpolitik erntet. Es war schon 2019 absehbar,

dass wir irgendwann in eine Situation laufen, wie wir sie jetzt bekommen haben

mit den sehr hohen Inflationsraten.



Warum?





Die Inflations-Saat wurde bereits in den zehn Jahren zuvor gelegt mit denRettungsschirmen. Alle fanden es damals so toll, dass man einfach Geld druckenund damit Wahlprogramme finanzieren konnte. Aber: Irgendwann ist eineGeldvermehrung inflationär, und dann braucht es nur einen Funken zur Entladung.Dieser Funke war Corona, der die Lieferketten und damit die Angebotsseitezusammenbrechen ließ. Das hat die Güter stark verteuert, was dann noch auf denvon der EZB geschaffenen Geldüberhang getroffen ist. Jetzt kam der Ukraine-Krieghinzu, der ebenfalls Lieferketten, speziell Energie-Lieferketten,zusammenbrechen ließ. Das pflanzt sich über Zweitrunden-Effekte fort. Aber derZunder wurde von den Notenbanken gelegt.Was sind die Folgen?Die Menschen sind in heller Aufregung, da sie es an der Kasse spüren, bei denEnergiekosten oder als Anleger eben auch in ihrem Portfolio. Eine Studie hatgerade wieder gezeigt: Am meisten Angst haben die Menschen vor Armut undInflation. Vor drei Jahren war der Wert ungefähr halb so hoch. Also: Es kommtan.Auch beim IAC?Da muss man differenzieren. In Deutschland gibt es - jetzt rede ich fast soplakativ wie Politiker - ganz viele Menschen, die nicht wissen, wie sie über denWinter kommen sollen. Das sind tendenziell nicht unsere Kunden, denn sie habengar nichts übrig, um für das Alter zu sparen. Deswegen haben wir als Unternehmeneine sehr selektive Wahrnehmung. Aber auch unsere Kunden haben Angst, von ihremsauer Ersparten später vielleicht nicht mehr so leben zu können, wie sie sichdas vorgestellt haben. Denn die Inflation frisst die Kaufkraft der Erträge auf,die dazu auch noch besteuert werden.Wie geht es aus ihrer Sicht beim Thema Inflation weiter?Was in der Vergangenheit gewesen ist, wird meist linear in die Zukunftprojiziert - demnach würden auf eine Inflationsrate von jetzt 8 bis 10 Prozentbald 15, 20 und mehr Prozent folgen. So wird es dann natürlich auch nicht sein.15 Prozent, wie es sie schon in unseren Nachbarländern gibt, sind möglich, aberwir könnten dann einen relativ starken Knick nach unten bekommen. Die Politiker