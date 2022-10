M-net erweitert das Angebot an Rechenzentrumsleistungen (FOTO)

München (ots) - Neue Partnerschaft mit noris network



M-net erweitert das Angebot an Rechenzentrumsleistungen



- Erweiterung des integrierten Angebots an Rechenzentrumsleistungen und

Datenanbindungen

- Skalierbare Lösungen für jeden Bedarf aus einer Hand

- M-net und noris network: Zwei starke regionale Partner mit gleichen Werten



Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net baut sein Rechenzentrumsgeschäft

weiter aus und hat dazu eine neue Kooperation mit dem Premium-IT-Dienstleister

noris network abgeschlossen. Das im Rahmen der Partnerschaft erweiterte

Leistungsangebot von M-net ermöglicht Geschäftskunden ab sofort Zugang zu

modernsten Rechenzentren nach höchsten technologischen und ökologischen

Standards. Das M-net eigene Glasfasernetz bietet Kunden zudem eine sichere und

hoch performante Anbindung an die Rechenzentren von noris network inklusive

24-Stunden-Entstörservice - und das bequem aus einer Hand über einen regionalen

Vertrags- und Ansprechpartner vor Ort in der Nähe des Kunden.