Düsseldorf (ots) - Die Preise steigen, die Verbraucherstimmung sinkt, das

Konsumklima ist auf dem Tiefstand. Ob freiwillig oder unfreiwillig,

Konsument:innen in Deutschland sparen und schränken sich ein. Doch wie sieht das

aus? Und wie ist es dabei ums Schenken bestellt? Der deutsche Marktführer

WUNSCHGUTSCHEIN hat nachgefragt. Die gute Nachricht vorweg: Es gibt Hoffnung für

Weihnachten und vor allem für die Kinder.



Die hohen Preise für Energie, Lieferengpässe durch die Pandemie und nicht

zuletzt eine große Verunsicherung unter Verbraucher:innen: Sie zeigen Folgen.

Wie der Sparkurs der Deutschen konkret aussieht und welche Konsequenzen dies für

die schönste selbstlose Sache der Welt hat - das Schenken - wollte

Wunschgutschein anlässlich des Weltschenktages genauer wissen. Jetzt liegen die

Ergebnisse der Befragung vor.*





Sparen ist das neue Normal - besonders für Frauen, einzelne Altersgruppen undBundesländer75,6 % aller Befragten schränken ihren Konsum aufgrund der steigenden Preisebereits ein. Besonders aktiv sind hier zwei Altersgruppen: die 35-44-Jährigen(78,5 %) und die 55-64-Jährigen (79,2 %). Dabei sind Frauen (79 %) in diesenZeiten generell zurückhaltender beim Konsum als Männer (67,5 %).Auch regional gibt es Unterschiede: Beim Sparen liegt Mecklenburg-Vorpommernklar vorn (84,4 %), gefolgt von Thüringen (81,9 %), Bremen (81,8 %), Brandenburg(81 %) und dem Saarland (80 %). Weniger beeindruckt von den gestiegenenLebenshaltungskosten sind offenbar die Hamburger (der Stadtstaat weist dasdurchschnittlich höchste Bruttoeinkommen Deutschlands auf): Hier schränken sichzwar 62,5 % der Befragten ein - dennoch bildet dieser Wert das Schlusslicht.Bei Kleidung fängt das Sparen an - bei Kraftstoff hört es aufÜber alle Altersgruppen hinweg wird vor allem bei Kleidung gespart (58,3 %),gefolgt von Restaurant- oder Kneipenbesuchen (51 %), Energie (44,7 %), Urlaubund Freizeit (43 %). Bei Lebensmitteln (36,3 %) und beim Kraftstoff (33,2 %)sparen die Deutschen zuletzt. Geplante Neuanschaffungen werden derzeit von 43,3% der Befragten verschoben.Beim Energiesparen führen die 55-64-Jährigen: Fast die Hälfte (48,3 %) von ihnengibt an, bei Strom, Wasser und Heizung zu sparen. Bei Lebensmitteln wiederumwerden eher die Jüngeren knauserig: 29,3 % sind es bei den 18-24-Jährigen - beiden über 64-Jährigen hingegen nur 20,5 %, die sich hier einschränken.Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke sind den Deutschen heilig - und die eigenenLiebstenBeim Schenken ist das Sparverhalten einigermaßen ausgeglichen: Etwas mehr als