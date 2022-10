Mehr als 20 Millionen Verkehrsschilder bundesweit KI-gestützte Anwendung in Oberhausen ermöglicht eine effiziente und genaue Instandhaltung

Lünen (ots) - +++ KI-Lösung DATAFLEET u.a. in Oberhausen erfolgreich eingesetzt

+++ Bereits 6.000 erfasste Straßenschilder, davon mehrere Hundert erneuert +++

DATAFLEET auch bei Abfallproblematiken und Straßenschäden einsetzbar +++



Mehr als 20 Millionen Verkehrsschilder und noch einmal 3,5 Millionen Wegweiser

stehen in Deutschlands Städten und Gemeinden. Deren regelmäßige Instandhaltung

war bislang eine große Herausforderung für die Kommunen. Doch dank der

innovativen KI-gestützten Lösung DATAFLEET kann dies nun effizient, schnell und

genau erfolgen. Das zeigt ein Projekt in Oberhausen. Mit DATAFLEET von REMONDIS

Digital sammeln drei Entsorgungsfahrzeuge in der nordrhein-westfälischen

Großstadt seit 2021 effizient, genau und DSGVO-konform mithilfe von Kameras

Daten zum aktuellen Zustand von Straßenschildern. So wurden bereits 6.000

Schilder erfasst und Hunderte ausgebessert. DATAFLEET ist als digitaler Service

im öffentlichen Sektor bereits in anderen deutschen Städten wie Frankfurt und

Schwerin im Einsatz. Auch bei der Straßeninstandhaltung und Abfallbeseitigung

wird Künstliche Intelligenz in Form einer selbstlernenden Bilderkennungssoftware

eingesetzt.