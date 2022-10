Traumjob im Steuerbereich - Jan Hartwich erklärt, warum Menschen eine Karriere als Fachkraft in einer Steuerkanzlei machen sollten (FOTO)

Frankfurt (ots) - Jan Hartwich ist der Gründer und Geschäftsführer der

Die Steuerbranche genießt generell ein eher trockenes und langweiliges Image.

Das ist einer der Gründe, die zu dem massiven Fachkräftemangel in dieser Branche

führen. "Dabei sind Jobs im Steuerbereich wahnsinnig attraktiv", weiß Jan

Hartwich. Der Recruiting-Experte hat sich mit seinem Unternehmen, der Zeitsprung

Media GmbH, auf die Mitarbeitergewinnung für Steuerkanzleien spezialisiert und

ist davon überzeugt, dass eine Ausbildung und die Tätigkeit in der Steuerbranche

sich für jeden lohnt.





Jan Hartwich sieht das große Problem des Fachkräftemangels vor allem darin, dassdie Steuerbranche sich nicht attraktiv vermarktet. Steuerberater stecken so sehrin ihrem Themenbereich und ihrer eigenen Arbeit fest, dass sie sich nicht oderunzureichend mit dem Marketing beschäftigen. Zudem zählt Werbung nicht zu ihrerSpezialisierung. "Nicht einmal große Kanzleien tun etwas dafür, den Berufattraktiv zu präsentieren", erklärt der Experte. In diesem Artikel verrät derGeschäftsführer der Zeitsprung Media GmbH drei Gründe, warum Jobs in derSteuerbranche ein echter Geheimtipp sind.1. Karriere- und GehaltsmöglichkeitenDie Tätigkeit im Steuerbereich ist mit einem außerordentlich guten Gehalt,großen Karrierechancen und der Möglichkeit auf viel Verantwortung verbunden."Mit Verantwortung sind auch meist sehr gute Gehälter verbunden, die man so inanderen Bereichen nicht bekommt", verrät der Recruiting-Experte. "Ganzbesonders, wenn man viel Erfahrung gesammelt und sich weitergebildet hat. DieseWeiterbildungen werden nicht selten von den Kanzleien für ihre Angestelltenübernommen. Da der Beruf mit großer Verantwortung einhergeht und es nicht sehrviele Steuerfachkräfte gibt, sind die Karrieremöglichkeiten hier enorm.Spezialisieren sich Steuerfachkräfte und bilden sich weiter, können inKombination mit genug Berufserfahrung gerne auch 60.000 Euro pro Jahr verdientwerden. Oft kann man auch als Partner mit einer Beteiligung in die jetzigeKanzlei einsteigen. Das wird vielfach umgesetzt. "Die Möglichkeiten undPerspektiven in diesem Bereich sind herausragend."2. Große FlexibilitätFlexibilität ist ein wertvolles Gut. Viele Steuerkanzleien bieten flexibleArbeitszeiten und Homeoffice-Optionen an. Einige Steuerberater ermöglichen esihren Mitarbeitern sogar, komplett remote zu arbeiten. Viele der kleinen undmittelständischen Kanzleien, mit denen die Zeitsprung Media GmbHzusammenarbeitet, bieten neben der Flexibilität durch das Homeoffice auchkomplett flexible Arbeitszeiten an. "Das heißt, Mitarbeiter können ihreArbeitszeiten, beispielsweise auf die Bedürfnisse ihrer Familie abstimmen -viele Steuerberater sind da sehr entgegenkommend" erklärt Geschäftsführer JanHartwich.3. Jobgarantie durch FachkräftemangelMit einer abgeschlossenen Ausbildung im Steuerbereich stehen einem die Türenheute offen. Eine Arbeitsstelle zu finden, wird allein schon durch denvorherrschenden Fachkräftemangel garantiert. Schließlich befindet sich nahezujedes Steuerunternehmen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Die Chancen, indiesem Bereich einen Job zu finden, sind damit herausragend. Zudem ist dieTätigkeit im Steuerbereich absolut krisensicher. Die Krisen der letzten Jahrehaben viele Branchen negativ beeinflusst. Die Steuerberatungsbranche ist eineDienstleistungsbranche, die einen notwendigen Grundstein dafür bildet, dassUnternehmen überhaupt existieren können. "Nahezu jedes mittelständischeUnternehmen braucht eine Steuerberatung und so lange es Unternehmen und Steuernin Deutschland gibt, wird es auch Steuerberater und andere Fachkräfte imSteuerbereich geben, die Mitarbeiter brauchen", erklärt Jan Hartwich.Sie wollen mit Ihrer Kanzlei als attraktiver Arbeitgeber sichtbar werden undmehr Fachkräfte für sich gewinnen? Melden Sie sich jetzt bei Jan Hartwich(https://zeitsprungmedia-gmbh.de/) von der Zeitsprung Media GmbH und vereinbarenSie einen Termin!Pressekontakt:Zeitsprung Media GmbHJan HartwichE-Mail: mailto:info@zeitsprungmedia.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155092/5348159OTS: Zeitsprung Media