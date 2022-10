Konjunkturprognose Osteuropa steht das Schlimmste noch bevor - ANHANG

Wien (ots) - Wachstumseinbruch 2023; Ukraine in tiefer Rezession (2022: -33%);

Russland resilienter als erwartet (2022: -3,5%), aber längerer Abschwung;

Energiekrise trifft Visegrád-Staaten



Der Ukraine-Krieg hat sich auf die Volkswirtschaften der 23 Länder Mittel-, Ost-

und Südosteuropas (CESEE) bisher nicht so negativ ausgewirkt, wie zunächst

angenommen. In den kommenden Monaten wird sich das aber ändern. Das zeigt die

neue Herbstprognose des Wiener Instituts für Internationale

Wirtschaftsvergleiche (wiiw). Ein über den Erwartungen liegendes Wachstum in

vielen Ländern der Region in der ersten Jahreshälfte aufgrund der Erholung nach

der Pandemie führt zu einer Aufwärtsrevision der Prognose für 2022.