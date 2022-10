Inflationsausgleichsprämie Bis zu 3.000 Euro steuerfrei für jeden Arbeitnehmer

Berlin / Essen (ots) - Die gestiegenen Lebenshaltungskosten machen sich in allen

Bereichen bemerkbar. Deutschland verzeichnet mittlerweile eine Rekordinflation

von 10 Prozent. Normale Lohnsteigerungen können dies kaum kompensieren, da von

jedem zusätzlichen Euro meist nur die Hälfte tatsächlich beim Arbeitnehmer

ankommt . Anders sieht es aus, wenn Vergütungen ohne Abzüge vereinnahmt werden

können. Mit der Inflationsausgleichsprämie als Teil des dritten

Entlastungspakets wird dies durch die Bundesregierung wie schon bei der

Corona-Prämie erneut ermöglicht. "Arbeitgeber können ihre Mitarbeiter in den

nächsten Monaten mit insgesamt bis zu 3.000 Euro finanziell unterstützen",

erklärt Rechtsanwalt und Steuerberater Dietrich Loll, Leiter der ETL SteuerRecht

Berlin. (https://www.etl-steuerrecht.de/ansprechpartner/dietrich-ruediger-loll-A

mL3AQH-AmL0AQp)



Die Inflationsrate in Deutschland hat im September 2022 den höchsten Stand der

deutschen Nachkriegsgeschichte erreicht und ein Ende der Fahnenstange scheint

vorerst nicht in Sicht. Auch die Bemühungen der Bundesregierung, mit den

diversen Mindestlohnerhöhungen - zuletzt zum 1. Oktober 2022 auf nunmehr 12 Euro

pro Stunde - für eine gerechtere Entlohnung zu sorgen, helfen nur bedingt, denn

je nach Steuerklasse fließt ein erheblicher Teil des Gehalts in Steuern und

Sozialabgaben.