Angst vor dem Winter Foto-Unternehmensberater verrät, wie Fotografen jetzt höhere Preise kommunizieren und durchsetzen können (FOTO)

Hannover (ots) - Die steigenden Lebenshaltungskosten stellen Selbstständige aus

zahlreichen Branchen vor große Herausforderungen. Auch die Fotografie bleibt

davon nicht verschont. "Wer diesen Winter überstehen will, muss an seinen

Preisen schrauben - auch als Fotograf", sagt Profifotograf und

Unternehmensberater Edmond Rätzel.



Er steht täglich mit betroffenen Fotografen in Kontakt, die nicht wissen, wie

sie durch den Winter kommen sollen. "Höhere Preise erfordern die richtige

Kommunikation. Sonst trifft die Anpassung bei Kunden auf Unverständnis." Gerne

verrät er in diesem Artikel, wie Fotografen in Krisenzeiten ihre Preise

durchsetzen können.