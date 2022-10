Bonn (ots) -



- Teenager*innen beginnen im Schnitt mit rund 16 Jahren mit Online-Banking

- Eltern und Banken als wichtigste Vermittler von Regeln für eine sichere

Nutzung



Jede*r zweite deutsche Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren hat unter

eigenem Namen ein Girokonto, jede*r dritte führt ein Spar- oder Festgeldkonto.

Andere Bankprodukte wie Wertpapierdepots oder Tagesgeldkonten sind noch seltener

(jeweils 8 Prozent), wachsen aber schnell. Der Anteil der Jugendlichen, die ein

Wertpapierdepot besitzen, hat sich beispielsweise seit 2019 mehr als verdoppelt.

Im Schnitt bekommen Teenager*innen mit 13,8 Jahren ein erstes Girokonto,

Sparkonten werden bereits drei Jahre vorher eingerichtet. Das geht aus der

repräsentativen Jugend-Digitalstudie der Postbank hervor.





Im Schnitt stehen den Befragten monatlich 251 Euro für private Ausgaben zurVerfügung. Das sind nur drei Prozent mehr als im Vorjahr. In den Jahren 2019 und2020 lag der Zuwachs noch bei mindestens zehn Prozent. Mit dem Alter wächst auchdas Budget: Während 16-Jährige durchschnittlich 141 Euro pro Monat ausgebenkönnen, sind es bei 18-Jährigen 363 Euro.Zwei Drittel der jugendlichen Kontoinhaber*innen nutzen Online-BankingOnline-Banking ist unter den jugendlichen Kontoinhaber*innen sehr beliebt.Derzeit nutzen es 66 Prozent von ihnen, am häufigsten über eine Banking-App aufdem Smartphone (41 Prozent). Weitere 34 Prozent verwenden dasOnline-Banking-Portal ihrer Bank, sechs Prozent eine Finanzsoftware. Im Schnittsind die Nutzer*innen rund 16 Jahre alt, wenn sie mit dem Online-Bankingbeginnen.Bei der Einrichtung helfen oft erfahrene Anwender*innen: 64 Prozent derOnline-Banking-Nutzer*innen haben bei den ersten Schritten die Unterstützungihrer Eltern in Anspruch genommen. Das gilt vor allem für Mädchen. Während 71Prozent von ihnen sich von den Eltern helfen lassen, sind es bei den Jungen nur58 Prozent. Darüber hinaus greifen vier von zehn Nutzer*innen auch auf dieUnterstützung ihrer Bank zurück, jeweils rund zehn Prozent lassen sich vonFreund*innen oder Geschwistern einweisen. 16 Prozent der Jungen verzichten ganzauf Hilfe, aber nur sieben Prozent der Mädchen.Eltern agieren als Sicherheitsberater*innenHäufig helfen die Eltern nicht nur bei den ersten Schritten, sondern sie beratenihre Kinder auch in Sachen Sicherheit. Fast die Hälfte der jungenOnline-Banking-Nutzer*innen hat von ihnen Hinweise zum sicheren Umgang mitpersönlichen Daten erhalten, gut jede*r dritte von der Bank. Nur ein Viertel vonihnen weiß darüber selbst Bescheid. Ähnlich ist es bei Gefahren durchPhishing-Mails: Ein Drittel wurde von den Eltern bzw. dem Kreditinstitut daraufaufmerksam gemacht. Lediglich ein Viertel kennt sich damit selbst aus."Für eine Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist, ist dasOnline-Banking vielfach eine Selbstverständlichkeit", sagt Thomas Brosch, LeiterDigitalvertrieb bei der Postbank. "Umso wichtiger ist es, dass Teenager*innendie Regeln für einen sicheren Umgang mit der Technik von Anfang an lernen.Unsere Studie zeigt, dass die Eltern bei der Vermittlung dieser Kenntnisse eineentscheidende Rolle spielen. Aber auch die Informationsangebote der Bankenleisten einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren Nutzung."Eltern vermitteln Finanzwissen besser als die SchuleAuch grundsätzlich haben die Jugendlichen ihr Finanzwissen hauptsächlich vonihren Erziehungsberechtigten vermittelt bekommen. Doch im vergangenen Jahr hatdie Qualität stark nachgelassen. Aktuell sagen 47 Prozent der Befragten, dassihre Eltern ihnen Kenntnisse über Geldanlage, Vorsorge etc. gut beigebrachthaben. 2021 waren es noch 65 Prozent, 2020 immerhin 55 Prozent. Von denErziehungsberechtigten fühlen sich die Jugendlichen aber immer noch deutlichbesser aufgeklärt als durch die Schule. Diese vermittelt nur aus Sicht von 22Prozent der Befragten gutes Finanzwissen. Das sind drei Prozentpunkte wenigerals im Vorjahr, aber immerhin acht Prozentpunkte mehr als 2020.Hintergrundinformationen zur Postbank Jugend-Digitalstudie 2022Für die Postbank Jugend-Digitalstudie 2022 wurden 1.000 Jugendliche inDeutschland zwischen 16 und 18 Jahren repräsentativ befragt.