Haufe launcht neues Wissensportal rund um das Thema Nachhaltigkeit

Freiburg (ots) - Das Thema Nachhaltigkeit steht bei allen Unternehmen auf der

Agenda. Ab dem Geschäftsjahr 2024 wird für über 15.000 Unternehmen in

Deutschland eine Nachhaltigkeitsberichtspflicht bestehen. Das Haufe

Nachhaltigkeitsportal adressiert diesen Bedarf für mittelständische Unternehmen

als verlässliche Informationsquelle.



Unternehmen befinden sich im Wandel. Sie müssen sich ihrer Verantwortung stellen

und nachhaltiges Wirken in allen Unternehmensbereichen forcieren. Abgesehen von

regulatorischem Druck findet gerade ein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft

statt und unternehmerische Risiken - etwa durch Klimawandel oder unsichere

Lieferketten - steigen. Doch wie geht man das Thema an, welche Schritte sind

notwendig, um in Sachen Nachhaltigkeit voranzukommen und langfristig erfolgreich

und damit nachhaltig zu agieren?