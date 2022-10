EOS Studie Digitalisierung des Forderungsmanagements kommt auch in Deutschland nur schleppend voran (FOTO)

- Nur jedes 5. europäische Unternehmen hat sein Mahnwesen vollständig

digitalisiert

- 44 Prozent der Unternehmen in Deutschland verfügen über einen kaum oder nur

teilweise digitalisierten Prozess im Mahnwesen

- Bei immerhin 23 Prozent der deutschen Unternehmen ist der Mahnprozess

vollständig digitalisiert



Durch die Corona-Pandemie haben sich die Arbeitsaufwände im Forderungsmanagement

bei etwa einem Drittel (31 Prozent) der Unternehmen in Europa erhöht.

Gleichzeitig ist der Anteil der europäischen Unternehmen, die ihr Mahnwesen

komplett digitalisiert haben, seit 2019 nur um 4 Prozentpunkte angestiegen. In

Deutschland verfügen lediglich 23 Prozent der Unternehmen über ein voll

digitales Mahnwesen. Das ergab die mittlerweile 13. repräsentative EOS Studie

"Europäische Zahlungsgewohnheiten", für die 3.200 Unternehmen in 16 europäischen

Ländern befragt wurden.