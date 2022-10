Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2022 / Im #DZPWissenschaftspodcast Team I Diese Nominierten ermöglichen einen neunen Blick auf die Grundlagen des Lebens.

Berlin (ots) - Am Abend des 26. Oktober verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin den Deutschen Zukunftspreis 2022. Die Entscheidung der Jury, wer den Preis erhält, fällt erst an diesem Tag. Es bleibt also spannend. Team I ist mit der Innovation: "Die Grundlagen des Lebens erforschen - ein neuartiges Mikroskop für die schonende 3-D-Abbildung lebender Zellen" nominiert. Dieses Team hat neue Technologien entwickelt, um mit hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie lebende Objekte langfristig zu untersuchen, ohne sie zu beeinträchtigen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer