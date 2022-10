Dortmund (ots) - Die meisten Mitarbeitenden möchten ihre Arbeitswoche flexibel

zwischen Homeoffice und Büropräsenz aufteilen. Dieses hybride Arbeitsmodell

stellt Unternehmen und Führungskräfte vor große Herausforderungen. Das Kienbaum

Institut @ ISM hat in einer Studie mit rund 240 Führungskräften untersucht, wie

sich Remote Leadership auf das mittlere Kader auswirkt. Die Ergebnisse zeigen,

dass sowohl die Anforderungen, als auch der Druck auf das mittlere Management

gewachsen sind.



Die neuen Arbeitsformen Remote und Hybrid Work sind anstrengend, wie die

Ergebnisse der neuen Studie zu Remote Leadership des Kienbaum Institut @ ISM

zeigen: Knapp zwei Drittel der befragten Führungskräfte gaben an, dass das

Führen aus der Ferne mit einer höheren Arbeitsbelastung einhergeht. Besonders

das mittlere Kader fühlt sich stärker überarbeitet und erschöpft. Dabei sehen

sich die Teamleader sowohl von Seiten der Mitarbeitenden, als auch von Seiten

des Top-Managements größerem Druck ausgesetzt. Dennoch führt aus Sicht der

Führungskräfte kein Weg am neuen Arbeitsmodell vorbei. Denn trotz der höheren

Arbeitsbelastung werden Hybrid und Remote Work längerfristig als effizient und

positiv bewertet.





Die Performance und Produktivität ihrer Mitarbeitenden hat sich lautEinschätzung der Führungskräfte tendenziell gesteigert. Dies obwohl dieklassischen Instrumente der Performance-Messung weniger häufig von denVorgesetzten angewendet werden. Tatsächlich arbeiten die Mitarbeitenden imHomeoffice eigenständiger und genießen demnach, gezwungenermaßen, auch mehrVertrauen durch ihre Chefinnen und Chefs. Nach Aussage der befragtenFührungskräfte arbeiten die Mitarbeitenden im Homeoffice leicht motivierter,sind produktiver und leisten mehr Überstunden. Allerdings wirken dieMitarbeitenden auch erschöpfter, als vor Beginn der Pandemie. Nach Ansicht derExperten des Kienbaum Institut @ ISM ein deutliches Warnzeichen dafür, dass dieMitarbeitenden sich im Homeoffice stärker übernehmen.Als besondere Herausforderung im Alltag wird neben dem Gesundheitsmanagement vonden Befragten der Bereich People Management wahrgenommen. Besonders die BereicheTeam Building, Unternehmenskultur und die Bindung der Mitarbeitenden leidenunter Remote Work. Laut Lukas Fastenroth, Akademischer Leiter Consulting imKienbaum Institut @ ISM, lohnt es sich demnach für Unternehmen, dieUnternehmensbindung der Mitarbeitenden zu fördern: "Führungskräfte sindmaßgeblich dafür verantwortlich, soziale Konnektivität und damit Bindung zuerzeugen. Das bedeutet, sie müssen von den Unternehmen, in Form vonunternehmensweiten Reglungen zu hybrider Arbeitsgestaltung, Trainings undCoachings, dabei unterstützt werden, ihren Führungsstil an die hybrideArbeitswelt anzupassen."Die Publikation zur Studie "Remote Leadership. Das mittlere Management in derSandwich-Position" kann man herunterladen unter:https://institut.kienbaum.com/publikationenHintergrund:Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führendenprivaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main,München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten undanwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für internationalorientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehörenVollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplettdigitale Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoherLehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vorderstenPlätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.Das Kienbaum Institut @ ISM für Leadership & Transformation ist ein innovativesForschungszentrum und Think Tank für Problemlösungen aktueller und zukünftigerunternehmerischer Herausforderungen im Personalmanagement. Es vereint diewissenschaftlichen Kompetenzen der International School of Management (ISM) mitfundiertem Know-how und langjährigen Erfahrungen des internationalenBeratungsunternehmens Kienbaum. Ziel des Instituts ist es, innovative undpraxisrelevante Lösungen insbesondere für die strategischen ThemenfelderLeadership, Transformation und Change Management, Demografie sowie HumanResources zu entwickeln.