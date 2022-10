Berlin (ots) - Die Fachkräftenachfrage steigt immer weiter an: Im September 2022

wurden insgesamt über 1,6 Millionen Jobangebote veröffentlicht, rund 30 Prozent

mehr als im Vorjahresmonat. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich dabei zunehmend von

einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Das bedeutet, dass sich die

Arbeitgeber bei den Kandidatinnen und Kandidaten bewerben müssen und nicht mehr

umgekehrt. Umso wichtiger wird eine gelebte Arbeitgebermarke, die die Werte und

Ziele eines Unternehmens widerspiegelt. Idealerweise gibt bereits die

Stellenanzeige eine erste Auskunft über die Unternehmensphilosophie. Der BAP

Job-Navigator hat das Jobangebot von September 2022 im Vergleich zum

Vorjahresmonat betrachtet und sich daher die Arbeitgeberdarstellung in den

Jobangeboten genauer angeschaut.



Viele Unternehmen sehen sich als "modern" und "innovativ"





Wenn man sich die Unternehmensbeschreibungen in den Jobangeboten anschaut, sindviele Unternehmen vor allem "modern", "innovativ", "dynamisch" und"international". "Modern" wird dabei mit deutlichem Abstand am häufigstengenannt: Nämlich in 434.400 Jobs im September 2022, also in 26,8 Prozent allerJobs am Gesamtmarkt. Als "innovativ" beschreiben sich 44.000 Firmen in 16,2Prozent aller Jobangebote, gefolgt von "international" (15,7 Prozent) und"dynamisch" (9,8 Prozent). Diese Begriffe sagen jedoch nur wenig über dieArbeitsweise im Unternehmen aus.Offene Kommunikation und Wertschätzung häufiger genanntDoch die ausschreibenden Unternehmen setzen auch zunehmend auf weniger plakativeBezeichnungen in den Jobangeboten, um die Unternehmenskultur zu beschreiben. In17,9 Prozent der Jobs wird eine offene und transparente Kommunikation imUnternehmen genannt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil um über 40 Prozentgestiegen. Besonders die Corona-Pandemie hat dabei gezeigt, wie wichtig dieinterne Kommunikationskultur in den Unternehmen ist, um die Mitarbeiterbindungzu stärken. Denn eine funktionierende interne Kommunikationskultur bringtAngestellte stärker zusammen.Auch das Thema Wertschätzung und Anerkennung gewinnt deutlich an Bedeutung undwird in 12,1 Prozent aller Stellen genannt. Dies entspricht einemüberdurchschnittlichen Anstieg von über 50 Prozent. Dies ist durchauszielführend, denn den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ehrliches Feedback undWertschätzung entgegenzubringen, fördert die Zufriedenheit im Unternehmendeutlich. Des Weiteren wird in 7,2 Prozent der Jobs ein soziales Engagement derUnternehmen hervorgehoben.Work-Life-Balance ist oft ausschlaggebend für einen neuen Job