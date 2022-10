GOLDMAN SACHS stuft CREDIT SUISSE GROUP AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Sell" mit einem Kursziel von 4,70 Franken belassen. Die Ergebnisse im Geschäft mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen (FICC) dürfte im dritten Quartal der Lichtblick sein, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Generell dürften sich die Trends aus dem zweiten Quartal fortgesetzt haben. Für die Credit Suisse werde es aber wohl wieder kein gutes Jahresviertel./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 20:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Credit Suisse Group Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 4,751EUR an der Börse Lang & Schwarz.