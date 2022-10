Seite 2 ► Seite 1 von 2

Leverkusen (ots) - Trotz positivem Corona-Test erscheinen neun Prozent derArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter im UnternehmenJeder und jede zehnte Beschäftigte geht selbst mit einem positiven Corona-Testund mildem Verlauf weiterhin ins Büro oder in den Betrieb. Jede und jeder Fünftetut dies mit einem ansteckenden Infekt. Am häufigsten kommen die Mitarbeitendenbei Rückenschmerzen trotzdem in die Firma (49 Prozent). Nur 28 Prozent derDeutschen bleiben bei Krankheit konsequent zuhause und arbeiten nicht. Die unter30-Jährigen erscheinen häufiger als im Bevölkerungsschnitt krank zur Arbeit.Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Arbeiten 2022" der pronova BKK,für die im September 2022 rund 1.200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 18Jahren befragt wurden.38 Prozent der Berufstätigen gehen bei Allergien weiterhin vor Ort ihrem Berufnach. Rund ein Drittel der Berufstätigen erscheint bei psychosomatischen oderpsychischen Beschwerden und leichten Erkrankungen im Unternehmen. Bei einemnegativen Corona-Test, aber einem anderen ansteckenden Infekt arbeiten 20Prozent in Präsenz, mit Erkrankungen der Atemwege noch 18 Prozent. Verletzungendes Bewegungsapparates halten 16 Prozent nicht vom Job ab. Etwa jeder und jedeZehnte macht das Erscheinen in der Firma davon abhängig, wie viel zu tun ist -und nicht von seinem Gesundheitszustand. Nur eine Minderheit kuriert sichzuhause vollständig aus. Bei einem positiven Corona-Test tut dies jede und jederDritte, bei einem ansteckenden Infekt nur noch 28 Prozent und bei leichtenErkrankungen zwölf Prozent. Rückenschmerzen kurieren nur acht Prozent so langeaus, bis es ihnen wirklich besser geht."Manche haben Sorge als faul zu gelten oder den Kolleginnen und Kollegen dieVertretung zuzumuten: An der Gewohnheit vieler Beschäftigter, am Arbeitsplatzpräsent zu sein, scheinen die Erfahrungen mit dem Infektionsschutz während derCorona-Pandemie nichts geändert zu haben", sagt Dr. Gerd Herold, Beratungsarztbei der pronova BKK. "Doch wer sich nicht in Ruhe auskuriert, riskiert, dassViruserkrankungen auch Herz oder andere Organe angreifen oder sich durchMedikamente unterdrückte Symptome verschlimmern. Noch dazu können Mitarbeitendeangesteckt werden - nicht nur bei einer Präsenz trotz positivem Corona-Test eineunzumutbare Gefahr."Überraschend ist, dass weniger Befragte im Krankheitsfall von zu Hause ausarbeiten als vor Ort im Unternehmen - trotz verstärkter Telearbeit während derPandemie. Beispielsweise gehen 34 Prozent mit leichten Erkrankungen in denBetrieb und nur 18 Prozent arbeiten im Homeoffice. Selbst bei einer