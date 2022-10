JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 230 auf 250 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe mit einem unerwartet starken Zuwachs der Abonnenten für den Streaming-Anbieter positive Entwicklungen gebracht, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings bleibe die Marktsättigung ein Thema. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei so zurückhaltend wie bislang noch nie gewesen./mf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 01:34 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 01:34 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +14,60 % und einem Kurs von 280,2EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andrew Uerkwitz

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 230

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m