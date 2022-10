Werbeartikel erzeugen #1001Emotion / Neuer Aktionstag am 27. Oktober (FOTO)

Frechen (ots) - Haptische Werbung wirkt, und zwar nicht nur in der Hand, sondern

auch im Herzen. Die selbst für Branchenkenner überraschenden Studienergebnisse

des Instituts september Strategie & Forschung aus Köln sind für den

Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e. V. (GWW) Anlass zur bundesweiten

Kampagne #1001Emotion. Jetzt ruft der Branchenverband im Rahmen seiner bislang

größten Marketingoffensive Handel und Hersteller zum "Werbeartikel-Emotionstag"

am 27. Oktober auf.



Wissenschaftliche Studien belegen immer wieder die Wirksamkeit von

Werbeartikeln, doch was Werbeartikel emotional in den Empfängern auslösen, war

die große Unbekannte. Bis jetzt. Genau diese Forschungslücke war Grund für den

GWW zur Beauftragung der Studie beim Institut september aus Köln.