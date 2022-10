VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen hat eine psychologische Telefon-Hotline der Internationalen Organisation für Migration (IOM) für geflüchtete Menschen aus der Ukraine ihre Arbeit aufgenommen. Unter einer zentralen Rufnummer können Kriegsflüchtlinge in dem baltischen EU- und Nato-Land täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr kostenlos emotionale Unterstützung erhalten. Die Hotline wurde nach Angaben des IOM mit Hilfe von professionellen Psychologen aus der Ukraine eingerichtet.

"Es besteht kein Zweifel, dass Ukrainer, die vor dem Krieg fliehen, nicht nur materielle, sondern auch emotionale Unterstützung brauchen. Und es ist am besten, wenn es professionell in der Muttersprache angeboten wird", wurde Eitvydas Bingelis, Leiter des IOM-Büros in Vilnius, in einer Mitteilung zitiert. Seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine am 24. Februar sind bislang etwa 68 300 Flüchtlinge angekommen./awe/DP/ngu