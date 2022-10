Enttäuschende Körnermaisernte Hohe Gaspreise verteuern Trocknung (FOTO)

Berlin (ots) - In diesem Jahr wird in Deutschland so wenig Körnermais geerntet

werden, wie seit fünf Jahren nicht mehr. "Wir gehen von einem enttäuschenden

Ernteergebnis in Höhe von 3,6 Millionen Tonnen aus. Ein noch schlechteres

Ergebnis wurde zuletzt im Dürrejahr 2018 eingefahren", erklärt der

Getreidemarktexperte des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV), Guido Seedler. Der

Mais hat unter der großen Trockenheit und Hitze im Juli und August gelitten.

Oftmals wurden die Bestände notreif, teilweise sind sie sogar vertrocknet.

Deshalb konnten nur selten ertragsstarke Maiskolben ausgebildet werden. Zum

Vergleich: Vergangenes Jahr fiel die Erntemenge mit 4,4 Millionen Tonnen um 20

Prozent höher aus.



Trocknungskosten stark angestiegen