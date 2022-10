Grifols weiht neue hochmoderne Produktionsanlage in Irland ein / Standort soll weltweit steigende Nachfrage nach Plasmamedikamenten decken

Barcelona, Spanien



- Die Produktionsanlage in Dublin verdreifacht die jährliche Kapazität von

Grifols für die Abfüllung seines innovativen flexiblen Behälters ALBUTEIN

FlexBag(TM). So soll die steigende Nachfrage nach Albumin weiterhin gedeckt

werden, dem am häufigsten vorkommenden Plasmaprotein.

- Die bedeutende Erweiterung stärkt auch die seit langem bestehende Rolle des

Standorts als globales Logistik- und Lieferzentrum. Grifols ist seit zehn

Jahren in Dublin vertreten. Für Irland sprechen die vielfältigen und

qualifizierten Arbeitskräfte, die strategische Lage und das

unternehmensfreundliche Umfeld.

- Die neue Anlage ist ein weiteres Beispiel für die Grifols-Investitionen in

Europa. Sie erweitert die derzeitigen weltweiten Kapazitäten, um die steigende

Nachfrage nach Plasmamedikamenten zu befriedigen.



Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit führender Anbieter von

Arzneimitteln aus Blutplasma, weiht heute eine neue Albumin-Reinigungs- und

Abfüllanlage an seinem globalen Produktions- und Lieferzentrum in Dublin,

Irland, ein. Ein Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion eines Standorts,

der eine immer wichtigere Rolle bei der Herstellung, Verpackung und dem Vertrieb

von Grifols-Therapien weltweit spielt.