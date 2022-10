JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN Analyst: Douglas Anmuth Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 330 Kursziel alt: 240 Währung: USD Zeitrahmen: 12m

Die Netflix Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +13,95 % und einem Kurs von 278,6EUR an der Börse Tradegate.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 240 auf 330 US-Dollar angehoben. "Zurück in die Zukunft", titelte Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts der Tatsache, dass der Streaminganbieter im vergangenen Quartal seine Abonnentenzahl wieder steigern konnte. Die Überzeugung steige, dass das werbefinanzierte Abonnement ein Erfolg und die Umsatzentwicklung wieder beschleunigt wird./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 05:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 05:38 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

