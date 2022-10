GOLDMAN SACHS stuft Nestle auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Franken belassen. Aus eigener Kraft habe das Wachstum die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings schätzt er den dem zugrundeliegenden Produktmix eher negativ ein. Auf Basis des internen Realumsatzes (RIG) sei der von vielen Investoren befürchtete Rückgang gekommen, aber nur im marginalen Ausmaß./tih/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 07:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 109,6EUR an der Börse Lang & Schwarz.



