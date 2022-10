(Im Titel und im Leadsatz der Meldung vom 18.10.2022 um 17.30 Uhr wurde korrigiert, dass das Kohlenstoffdioxid unter der Nordsee in dänischen oder norwegischen Gewässer endgelagert werden soll (nicht: unter der Nordsee bei Wilhelmshaven). In Wilhelmshaven plant Wintershall lediglich den Umschlag dafür. Das wurde im 1. Absatz im 3. Satz ergänzt.)

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - Der Gas- und Ölkonzern Wintershall Dea plant zusammen mit Partnern ein Kohlenstoffdioxid-Lager unter der norwegischen und dänischen Nordsee. Das gab das Unternehmen mit Sitz in Kassel und Hamburg am Dienstag bekannt. Es habe dafür eine Absichtserklärung mit dem Flüssiggut-Tanklager HES Wilhelmshaven unterzeichnet. In Wilhelmshaven soll eine Drehscheibe entstehen, wo das Gas angeliefert und weitertransportiert wird. Ziel sei es, Kohlenstoffdioxid (CO2), das in der Industrie nicht vermieden werden könne, in geologischen Formationen unter der Nordsee zu lagern.