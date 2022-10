Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,27 $ , was eine Steigerung von +20,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Netflix Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +13,52 % und einem Kurs von 277,5EUR an der Börse Tradegate.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 240 auf 330 US-Dollar angehoben. "Zurück in die Zukunft", titelte Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts der Tatsache, dass der Streaminganbieter im vergangenen Quartal seine Abonnentenzahl wieder steigern konnte. Die Überzeugung steige, dass das werbefinanzierte Abonnement ein Erfolg und die Umsatzentwicklung wieder beschleunigt wird./tih/ag

