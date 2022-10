LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Liz Truss muss sich nach dem Chaos der vergangenen Tage erstmals im Parlament unangenehmen Fragen stellen. "Ich habe klar gemacht, dass es mir leid tut und dass ich Fehler gemacht habe", sagte die stark unter Druck geratene Truss am Mittwoch zu Beginn der Befragung am Mittwoch im Londoner Unterhaus. Die 47-Jährige, die erst seit wenigen Wochen im Amt ist, gilt seit ihrer 180-Grad-Wende in der Steuerpolitik als angezählt. Diese galt als unausweichlich, nachdem die ohne Gegenfinanzierung vorgestellten Erleichterungen schwere Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst hatten. Ein schwacher Auftritt von Truss bei den "Prime Minister's Questions" könnte die angeschlagene Regierungschefin weiter schwächen, so die Erwartung./swe/DP/ngu