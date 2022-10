E-Mail-Sicherheitsanbieter GlobalSign und Net at Work feiern auf der it-sa 2022 ihre 10-jährige Zusammenarbeit

Brüssel und Paderborn, Deutschland,19. Oktober 2022 - GMO GlobalSign (https://www.globalsign.com/de-de), eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und ein führender Anbieter von Sicherheits-, Identitäts- und digitalen Signaturlösungen für das Internet of Things (IoT), gab heute bekannt, dass es seit einem Jahrzehnt erfolgreich mit dem E-Mail-Gateway-Anbieter Net at Work zusammenarbeitet. Die Zusammenarbeit unserer Unternehmen basiert auf der Absicht, die E-Mail-Sicherheit durch Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME)-basierte Verschlüsselung zu verbessern. Dabei handelt es sich um ein etabliertes Protokoll für den Versand digital signierter und verschlüsselter Nachrichten, das auf asymmetrischer Kryptographie basiert. Beide Unternehmen werden ihre Zusammenarbeit auf der it-sa Expo und dem Kongress in Nürnberg (25.-27. Oktober 2022) vorstellen.

Net at Work begann die Zusammenarbeit mit GlobalSign im Jahr 2012. Zu dieser Zeit war die API von GlobalSign in das Verschlüsselungsmodul von NoSpamProxy integriert. In den darauffolgenden Jahren weitete GlobalSign seine Arbeit mit NoSpamProxy mit dem Ziel aus, europäische Unternehmen in die Lage zu versetzen, häufige Probleme bei der Implementierung von E-Mail-Verschlüsselung zu überwinden. Dies ist insbesondere angesichts der massiven Zunahme von Ransomware-Angriffen in den letzten Jahren von großer Bedeutung, wobei der Hauptangriffsvektor Phishing-E-Mails sind.

Der Vorteil der Zusammenarbeit von GlobalSign und Net at Work ist die Automatisierung der auf der Public Key Infrastructure (PKI) basierenden Technologie von GlobalSign. Das Gateway kann den gesamten E-Mail-Verkehr des Kunden auf der Grundlage der vom Kunden definierten Regeln verarbeiten. Die endgültige E-Mail wird dann im letzten Schritt signiert und/oder verschlüsselt. Dieser Arbeitsablauf stellt sicher, dass nach dem Versand einer E-Mail keine Signatur verloren geht. Eingehende E-Mails werden zunächst entschlüsselt und können auf bösartige Anhänge gescannt werden, bevor sie im Posteingang des Mitarbeiters ankommen. Dadurch ist es unmöglich, die Verschlüsselung als Trojanisches Pferd zu nutzen. Mit der neuesten Produktversion von Net at Work – NoSpamProxy V14 –, die als Vor-Ort-Anwendung, als von Partnern angebotener Managed Service oder als von Net at Work gehostete SaaS (Software as a Service) verfügbar ist, wird die Sicherheit von E-Mails jetzt noch weiter erhöht.