Am heutigen Mittwoch veröffentlicht der US-Automobilkonzern Tesla seine Quartalszahlen: Nach Börsenschluss in den USA um 16 Uhr – 22 Uhr mitteleuropäische Zeit – stellt das Unternehmen sein Ergebnis für das dritte Quartal 2022 in einer Pressekonferenz vor. Darüber hinaus antwortet es auf die wichtigsten Fragen seiner Investoren. Diese konnten die Anleger im Vorfeld über ein Online-Portal einreichen und für ihre Favoriten unter den Fragen voten.

Am meisten Stimmen erhielten Fragen rund um die Produktionsplanung des Tesla Cybertrucks. Diesen hatte Musk bereits im November 2019 vorgestellt, den Produktionsstart anschließend aber immer weiter herausgezögert. Auf einer Hauptversammlung im August dieses Jahres verkündete er dann, dass es noch bis Mitte 2023 dauern würde, bis der Truck in Serienproduktion gehe. Auch den geplanten Preis von 39.900 US-Dollar werde er noch anpassen. Wie viele Einheiten Musk nun vom Cybertruck produzieren will, welches finale Design der Wagen hat und wie viel er letztlich kostet – das sind Dinge, die die Tesla-Investoren wissen wollen.