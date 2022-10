Gemeinsam gegen Covid Neue Studie bestätigt Resilienz durch Fairtrade (FOTO)

Köln/Bonn (ots) - Die Covid-Pandemie stellte Kleinbäuerinnen und -bauern vor

große Herausforderungen. Fairtrade-zertifizierte Organisationen zeigten sich in

dieser Krise widerstandsfähiger als Vergleichsgruppen, so eine aktuelle Studie.



Stabile Preise, besserer Zugang zu Krediten und mehr finanzielle Stabilität

haben die Widerstandsfähigkeit von Fairtrade-zertifizierten Organisationen in

Zeiten der COVID-19-Pandemie deutlich erhöht, so das Ergebnis einer jetzt

veröffentlichten Studie. Fairtrade-Organisationen war es so möglich, die globale

Krise besser zu überstehen und die Auswirkungen auf ihre Mitglieder und

Beschäftigten zu verringern.