Airport BER rechnet über Herbstferien mit mehr als 1,1 Millionen Fluggästen

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER steht die nächste Reisewelle an: Rund 1,1 Millionen Fluggäste erwarten die Betreiber für die Herbstferien ab Freitag bis zum 6. November, wie Flughafenchefin Aletta von Massenbach am Mittwoch sagte. Das tägliche Passagieraufkommen in der Ferienzeit liegt demnach zwischen 60 000 und 80 000 Fluggästen.

