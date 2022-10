Spannend wird es heute in der Nachbörse, wenn der Elektroauto-Pionier Tesla seine Quartalszahlen vorstellt. In den letzten Monaten wurden bei den Zulassungen in Deutschland bereits die etablierten Hersteller wie Volkswagen mit dem VW Golf überholt. Kann das Momentum beibehalten werden?

Von diesen Hochpunkten aus der Vorbörse, die sich am Vortageshoch orientierten und damit am Monatshoch, nahm der DAX sehr schnell wieder Abstand und schloss die neue Kurslücke direkt. Um 12.700 bildete sich zum Mittag jedoch ein Boden, der dann mit weiteren Quartalszahlen wieder Schwung erhalten könnte.

Der DAX honorierte in der Vorbörse noch die sehr starken Zahlen von Netflix. Sie kamen gestern nach dem Handelsende an der Wall Street über die Ticker und brachten die Aktien um 14 Prozent nach oben. Was waren dabei die Treiber und welche Strategien verfolgt der Streaminganbieter in der Zukunft?

Der DAX honorierte in der Vorbörse noch die sehr starken Zahlen von Netflix. Sie kamen gestern nach dem Handelsende an der Wall Street über die Ticker und brachten die Aktien um 14 Prozent nach oben.

Disclaimer