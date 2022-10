Brand Factory auf der Überholspur (FOTO)

Offenbach am Main (ots) - Höher, schneller, weiter: Die Offenbacher

Growth-Marketing-Agentur BRAND FACTORY® setzt ihren rasanten Wachstumskurs fort,

gewinnt neue, spannende Großetats in verschiedenen Bereichen und eröffnet einen

zweiten Standort in Mannheim.



Nach der Übernahme der Markenagentur burnthebunny im Juli 2022 ist BRAND

FACTORY® weiter auf der Überholspur. So konnte ihre auf die öffentliche Hand

spezialisierte Unit BRAND connect unlängst zwei große Etats gewinnen, mit der

sie ihre Kompetenz im Bereich der Image- und Nachwuchskampagnen weiter

untermauert.